Мужчина спас потерявшегося птенца в Зеленограде. Фото: кадр из видео.

В Зеленограде мужчина спас потерявшегося птенца водоплавающей птицы. Историю рассказал Тelegram-канал «Москва с огоньком».

По информации канала, птенец бегал в траве, пищал и звал маму. Мужчина забрал птенца, посадил в машину и отвез на озеро. Там он увидел утку с выводком малышей и выпустил найденыша в надежде, что утки примут его в семью. Предположительно это птенец огари – так называемой красной утки.

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