Байдена вместе с женой эвакуировали из-за частного самолета, который по ошибке вошел в закрытую зону Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 4 июня, частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхает президент США Джо Байден. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Белого дома.

- Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Инцидент произошел по случайности ... были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи, - сказано в заявлении.

Отмечается, что американского лидера вместе с женой Джилл эвакуировали в безопасное место. Сейчас президент уже вернулся в свой дом.

- Самолет оперативно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства, - уточнил представитель отвечающей за безопасность первых лиц Секретной службы Энтони Гульельми.

выяснилось, что пилот воздушного судна не переключился на нужный радиоканал, не следовал уведомлению и указаниям. Теперь его допросят представители правоохранительных органов.