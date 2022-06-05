Лавров: Россия в 2022 году увеличит прибыль от экспорта энергоносителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский бюджет не испытывает никаких потерь из-за нефтяных санкционных ограничений ЕС. Сейчас Москва увеличивает продажи нефти на альтернативных европейскому рынках и в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. Об этом министр рассказал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

- Что касается нас и шестого пакета (санкций), ... Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам" и "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта ... в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей, - рассказал руководитель дипломатического ведомства.

До этого Лавров также заявлял, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. По его мнению, этот запрет был дан Западом Киеву через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, которая состоялась 29 марта.

Напомним, страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. Споры вокруг него длились почти месяц. Некоторые члены ЕС были против введения дополнительных санкций. Наиболее тяжело шли переговоры насчет отказа от российской нефти. Некоторые страны зависят от нее почти полностью.