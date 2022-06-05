Американская страсть к войне: В Китае сравнили траты США на вооружение Украины и на сотрудничество в Азии Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сравнил траты США на военные нужды Украины и на сотрудничество в Азии. Оказалось, что военный бюджет Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли. Своим мнением дипломат поделился в Twitter.

На опубликованной в посте картинке показана гора долларов, которую Вашингтон направил Киеву в рамках оказания поддержки. Рядом - скромная пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). То есть, как следует из анализа Лицзяня, Белый дом уже пожертвовал украинской стороне сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА.

Фото: скрин

- Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать, - отметил дипломат из КНР.

Напомним, в мае 2022 года президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. А до этого американский лидер сообщил о предоставлении Украине новой партии военной помощи - в том числе, артиллерии и радаров.

Также ранее kp.ru писал, что у президента США Джо Байдена осталось 250 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине. До этого он заявлял, что планирует дополнительно запросить у конгресса около 33 миллиардов долларов на поддержку Украины.