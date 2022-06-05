В Италии участники митинга начали сбор подписей за расследование преступлений боевиков на Украине Фото: REUTERS

В центре итальянской столице, в городе Рим, граждане устроили митинг. Во время его проведения они начали собирать подписи за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы расследовать военные преступления украинских боевиков в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщил в ночь на 5 июня организатор акции, глава политорганизации "Единая Италия" Амедео Авондет.

По ее словам, данный митинг проводился в Риме за выход страны из НАТО, а также за прекращение накачивания Украины вооружениями.

- Мы считаем важным, чтобы Италия вышла из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия (на Украину) только подпитывает конфликт, - цитируют слова Авондета "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса. Также в СК уточнили, что на протяжении нескольких лет конфликта на Донбассе украинские военнослужащие систематически нарушают нормы международного права, в том числе и положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.