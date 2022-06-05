Политолог Суздальцев считает, что НАТО не заступится за Польшу в случае отправки военной помощи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что в случае, если власти Польши решатся отправить своих военных на помощь Киеву, то НАТО не станет заступаться за Варшаву. Об этом он заявил в интервью "Украина.ру".

Специалист объяснил свою позицию тем, что альянс хоть и поможет полякам всем необходимым, однако при этом бросит их на "растерзание" России, чтобы не вступать в военный конфликт с Москвой.

- Я не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши - возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее, - сказал политолог.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией, его цель – не допустить разрастания конфликта на Украине в другие страны. Также ранее Столтенберг говорил, что в небе Украины не должно быть самолетов НАТО, а на территории Незалежной не должно быть солдат НАТО.