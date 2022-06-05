The Grayzone: Министерство безопасности США боится возвращения в страну неонацистов с Украины Фото: REUTERS

В рядах ВСУ служат американцы, известные в Штатах своими крайне правыми взглядами. Возращение их на родину беспокоит США, сообщает издание The Grayzone со ссылкой на репортера Александра Рубинштейна.

- В то время как Соединенные Штаты погрузились в траур после серии массовых расстрелов, американские националисты набираются боевого опыта с передовым оружием на Украине, - отмечается в тексте.

Рубинштейна отмечает, что Министерство внутренней безопасности США, которое занимается сбором разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину.

Накануне в Минобороны России сообщали, что приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк. Как рассказали в военном ведомстве, большая часть из выступающих на стороне Киева наемников была уничтожена из-за низкого уровня подготовки и отсутствия опыта участия в боевых действиях. В целом, численность наемников из других стран в рядах ВСУ сократилась с 6,6 до 3,5 тысяч человек, то есть почти в два раза.