Российские военные раздали гумпомощь жителям освобожденного Красного Лимана. Фото: Минобороны/ТАСС

Российские военнослужащие раздали жителям освобожденного города Красный Лиман (48 км к западу от Северодонецка) в Донецкой Народной Республике наборы с гуманитарной помощью. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

- Военнослужащие Центрального военного округа доставили в населенный пункт несколько тонн продовольствия. В состав продуктовых наборов вошли крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло, сладости, - уточнили в военном ведомстве.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.

Накануне сообщалось, что 4 июня в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 20 получили ранения. Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.