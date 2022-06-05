AT: Решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину сочли опасным для мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение американского лидера Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину может грозить миру непредсказуемыми последствиями. Об этом в статье для журнала American Thinker предупреждает эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

По его словам, сначала президент Штатов заявлял, что Вашингтон не станет поставлять Украине ракеты для ударов по России. Однако спустя несколько дней он изменил свое решение, объявив о желании "обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами".

- Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной, - отмечает Семпа.

До этого сообщалось, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов. В частности, в рамках помощи пакет будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

А совсем недавно советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что готов устроить Соединенным Штатам "образцово-показательную истерику" в случае, если американская администрация так и не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).