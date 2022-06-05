Что произошло в ночь на 5 июня Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы уничтожили десятки вооружений, переданных Украине Соединенными Штатами. Он также добавил, что "их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки".

Американскому президенту Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди союзников Штатов в ЕС, которые нацелены на завершение украинского кризиса. К такому выводу в статье в Washington Post пришел колумнист Дэвид Игнатиус. По его словам, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер считает, что у президента Украины Владимира Зеленского проблемы с психикой. Об этом он рассказал в интервью с HirTV. В беседе с журналистом он отметил, что украинский лидер показывает всем свою не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене.

Запад запретил Украине вести переговоры с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, этот запрет был дан Западом Киеву через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, которая состоялась 29 марта.

Эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что в случае, если власти Польши решатся отправить своих военных на помощь Киеву, то НАТО не станет заступаться за Варшаву. Специалист объяснил свою позицию тем, что альянс хоть и поможет полякам всем необходимым, однако при этом бросит их на "растерзание" России, чтобы не вступать в военный конфликт с Москвой.

Китай запустил космический пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14", на его борту находятся три космонавта. Теперь аппарат направляется к орбитальной станции КНР.

КНДР (Северная Корея) 5 июня совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После произошедшего японские сторожевые корабли призвали суда, которые могут находится в данном районе, при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сразу сообщить обо всем властям.

Французский наемник, который погиб в начале июня 2022 года в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками, сообщает Libеration. По данным издания, погибший - 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио.

В Риме граждане устроили митинг. Во время его проведения они начали собирать подписи за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы расследовать военные преступления украинских боевиков в Донбассе с 2014 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский бюджет не испытывает никаких потерь из-за нефтяных санкционных ограничений ЕС. Сейчас Москва увеличивает продажи нефти на альтернативных европейскому рынках и в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.