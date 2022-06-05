Стало известно, кто больше всех пострадает в случае "квазидефолта" в России

У России есть резервы для оплаты госдолга Фото: EAST NEWS

Никаких оснований для объявления дефолта в России нет, так как у страны есть средства для погашения госдолга, но существует риск объявления "квазидефолта" по политическим причинам. Об этом заявил агентству "Прайм" глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

При таком развитии событий больше всех пострадают кредиторы, уверен аналитик. По его словам, им придется вести переговоры о рестуктуризации долга и маловероятно, что он будет выплачен полностью.

В качестве примера он привел 1998 год, когда рестуктуризация российского долга коснулась лишь 70% национальных обязательств.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких объективных причин для дефолта в России быть не может.

"Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить – будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг", – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.