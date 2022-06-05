NYT: нефтяное эмбарго ЕС больше навредит мировой экономике, чем России

Нефтяное эмбарго Евросоюза вредит мировой экономике Фото: REUTERS

Нефтяное эмбарго Евросоюза, входящее в шестой пакет санкций против России, больше навредит мировой экономике, чем Москве, написал обозреватель газеты New York Times Клиффорд Краусс.

"Эта попытка опасна и может провалиться, - подчеркнул Краусс. - Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно".

Вместе с тем такое развитие событий несет значительно большие риски для мировой экономики, так как возникает реальная угроза дефицита энергоресурсов, которые необходимы для грузоперевозок и сельскохозяйственной техники.

Обозреватель также приходит к выводу, что даже после введения эмбарго на нефть из РФ зависимость Европы от российского газа будет "длиться годами".

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность, что введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти ударит как по экономике России, так и по экономикам стран ЕС, однако для последних эти последствия будут более ощутимыми.

Напомним, глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после введения эмбарго на российскую нефть. По его словам, европейские компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс.