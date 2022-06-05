Экономист Григорьев заявил, что Китай и США избегают серьезных конфликтов по финансовым причинам

Китай и США не идут на прямой конфликт по экономическим причинам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай и США избегают серьезных конфликтов, так как обострение отношений грозит серьезным ударом по экономическому состоянию обоих стран, заявил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Он напомнил, что Пекин - второй по значимости инвестор в госдолг Соединенных Штатов. На КНР приходится 13,65% казначейских облигаций Вашингтона. В то же самое время США – это крупнейший рынок сбыта китайских товаров.

"Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесет существенные финансовые потери сам", - заключил Григорьев.

По его оценке, Пекин бросит вызов Вашингтону только тогда, когда Соединенные Штаты существенно ослабнут. США же стараются вызвать ослабление КНР постепенно, в "ползучем режиме".

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара.

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов придерживается на этот счет другого мнения. Он считает, что серьезных последствий от продажи Китаем его доли облигаций госдолга США не будет.