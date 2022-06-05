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Экономика5 июня 2022 6:16

Премьер Саксонии Кречмер осудил планы Берлина по эмбарго на газ и нефть из России

Глава немецкой провинции предрек двукратный рост цен на энергоресурсы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Эмбарго на российские энергоресурсы резко поднимут цены на газ для населения и предприятий в Германии

Эмбарго на российские энергоресурсы резко поднимут цены на газ для населения и предприятий в Германии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр немецкой провинции Саксония Михаэль Кречмер негативно оценил планы Берлина по эмбарго на поставки газа, нефти и угля из России. Его слова приводит Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

"Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение", - подчеркнул Кречмер.

По его словам, в противном случае стоимость газа для потребителей и предприятий вырастет почти вдвое, что негативно скажется на немецкой экономике.

Как ранее писал сайт kp.ru, еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз пока не планирует принимать санкционные ограничения в отношении поставок газа из России. Вместе с тем, Джентилони не исключил, что запрет на импорт российского газа будет принят.

Напомним, частичное эмбарго ЕС на российскую нефть приведет к тому, что единственный в Словакии нефтехимический комбинат Slovnaft через восемь месяцев не сможет поставлять нефтепродукты на ключевые рынки региона.