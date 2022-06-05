Welt am Sonntag: санкции РФ против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 млрд евро в год

Российские санкции против Gazprom Germania обойдутся немцам в 5 млрд евро ежегодно Фото: REUTERS

Санкции России против бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania будут стоить ФРГ порядка 5 млрд евро ежегодно. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на немецких экономистов.

Дело в том, что компания в связи с санкциями была вынуждена заключить новые контракты на поставку газа, в которых стоимость голубого топлива намного выше, чем была изначально. Это увеличит нагрузку на немецкий бюджет и обернется повышением цен для потребителей в Германии, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, дочерние компании "Газпрома" в Германии перестали получать российский газ. Об этом сообщил депутатам Бундестага министр экономики ФРГ Роберт Хабек в четверг, 12 мая 2022 года.

Напомним, правительство России ввело блокирующие санкции в отношении бывшей структуры холдинга "Газпром" – группы Gazprom Germania GmBH, – а также еще 30 иностранных компаний. Соответствующее постановление было подписано в среду, 11 мая.