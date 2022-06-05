Россияне рассказали, сколько хотели бы тратить на пенсии

Россияне рассказали, сколько денег хотели бы накопить к пенсии Фото: Shutterstock

Более 70% россиян считает, что при выходе на пенсию для комфортной жизни необходимо иметь собственные накопления следует из опроса инвестиционной компании Anderida Financial Group. Данные приводит РИА Новости.

45% респондентов полагают, что их средние ежемесячные траты после достижения пенсионного возраста составят 40-50 тысяч рублей, 30% - 50-70 тысяч рублей, 15% - 20-40 тысяч рублей, 10% - свыше 70 тысяч рублей.

При этом половина участников опроса, которые выступают за создание "подушки безопасности", желает накопить к пенсии 4-5 млн рублей, 30% - свыше 5 млн рублей, остальные – 2-4 млн рублей.

Отметим, что 30% россиян считают, что копить на пенсию не обязательно, из них две трети надеются на поддержку детей и внуков, одна треть уверена в возможности нормально жить на государственные выплаты.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих в крупных городах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июне 2022 года россияне начали получать пенсии, проиндексированные на 10%. После индексации средние суммы будут следующими: пенсия неработающего пенсионера - 20 882 рубля, прожиточный минимум - 13 919 рублей, минимальный размер оплаты труда - 15 279 рублей.