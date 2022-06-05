Видео ударов артиллерийских установок "Пион" на Украине опубликовало Минобороны РФ

Огонь велся по огневым позициям и наблюдательным постам ВСУ Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок "Пион" на Украине. Об этом говорится в материале корреспондента kp.ru Александра Бойко.

На видео видны как момент выстрела, так и подготовка к ведению огня, в том числе установка снарядов. В частности, показана особенность "Пиона" – раздельно-картузное заряжание. Сначала в пушку заряжается снаряд, а за ним два картуза.

В оборонном ведомстве уточнили, что огонь велся по огневым позициям и наблюдательным постам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В ходе проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских установок "Пион" вскрыли расположение позиций противника и нанесли точные удары по назначенным целям на больших дальностях", - пояснили в Минобороны.

Напомним, "Пионы" были приняты на вооружение еще во времена Советского Союза - в 1975 году. С тех пор они прошли глубокую модернизацию и теперь способны поражать малоразмерные объекты в радиусе 50 километров.

Как ранее писал сайт kp.ru, вооруженные силы России нанесли удары по опорным пунктам боевыми вертолетами Ка-52. В опубликованном Минобороны РФ видеоролике в частности показано, как ударный вертолет пускает управляемую ракету, которая прямым попаданием поражает танк украинских войск.

Российское оборонное ведомство также показало видео работы боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно.