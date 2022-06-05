ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в ДНР

По шахте украинские войска били из минометов и систем залпового огня Фото: Кадр видео

Вооруженные силы Украины уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила местная Народная милиция в своем телеграм-канале в воскресенье, 5 июня 2022 года.

По информации ведомства, огонь велся из минометов, залповых систем "Град" и ракетных систем залпового огня "Град". Данных о пострадавших не приводится.

"Украина воюет не с армиями, она воюет с гражданским населением Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру и мирных жителей", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, два дома загорелись и один человек пострадал в поселке Случевск Брянской области после обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил в субботу, 4 июня, губернатор региона Александр Богомаз.

Напомним, в конце мая глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что последние обстрелы города, в частности, школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения. Ранее он заявил, что в результате ударов по Донецку пострадали 14 мирных граждан.