Референдумы в ДНР и ЛНР будут способствовать стабилизации ситуации на Украине Фото: Александр КОЦ

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) – это единственный выход из конфликта, заявил в интервью газете Die Welt политический консультант Госдепартамента США и Пентагона Эдвард Люттвак.

Он уточнил, что население республик Донбасса должно сделать свой выбор при участии независимых наблюдателей.

"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта, - подчеркнул Люттвак. - Победить Россию — это что-то из области фантастики".

По словам политконсультанта Госдепа и Пентагона, говоря о невозможности победы над Российской Федерацией, он имеет в виду не столько имеющееся у страны ядерное оружие, сколько ее "ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о перспективах вхождения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По словам официального представителя Кремля, население перечисленных территорий должно самостоятельно принять решение о своем будущем.

Напомним, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской области следует провести одновременно.