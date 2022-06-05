Российская ПВО сбила самолет АН-26 воздушных сил Украины под Одессой

Игорь Конашенков Фото: Кадр видео

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 5 июня 2022 года.

По его словам, цель была обнаружена и подбита в районе Одессы. Воздушное судно перевозило вооружение и военную технику.

Кроме того, за сутки противовоздушной обороной уничтожены десять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ2". Кроме того, в Николаевской области перехвачены две тактические ракет "Точка-У", а в Харьковской области – три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".

Напомним, в ходе того же брифинга Игорь Конашенков рассказал, что воздушно-космические силы России уничтожили танки Т-72 и другую бронетехнику, поставленную Украине странами Восточной Европы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале июня российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой народной республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова.

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Также российскими подразделениями противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику (подробности)