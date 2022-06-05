Видео уничтожения американских гаубиц М777 в Лисичанске показал Кадыров

Украинские военные надеялись спрятать гаубицы в складском помещении, там их и уничтожили Фото: Кадр видео

Видеозапись уничтожения американских гаубиц М777 в Лисичанске опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 5 июня 2022 года.

"Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла", - написал руководитель Чеченской республики в своем телеграм-канале.

По его словам, военная техника Вооруженных сил Украины после использования была спрятана в складских помещениях, однако их расположение вычислили бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом народной милиции Луганской народной республики.

Как ранее писал сайт kp.ru, в третьей декаде мая российская батарея самоходных орудий "Гиацинт-С" уничтожила украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М-777 американского производства. На кадрах опубликованной Минобороны РФ записи видны как моменты выстрелов из замаскированных позиций, так и подготовка к ведению огня, в том числе установка снарядов.

Кроме того, российские Вооруженные силы уничтожили крупный украинский склад снарядов для американских гаубиц М-777. 155-миллиметровые боеприпасы для гаубиц М-777 производства Соединенных Штатов хранились на складе, расположенном в районе населенного пункта Раздоловка.