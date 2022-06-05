ВСУ захватили офис ООН в Краматорске

Украинские военные захватили штаб ООН в Краматорске. Фото: штаб теробороны ДНР

Вооруженные силы Украины незаконно захватили офис Организации объединенных наций (ООН) в Краматорске и три служебных автомобиля, принадлежащих миссии. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в воскресенье, 5 июня 2022 года.

"Представители международной организации лишились офиса и 3 служебных автомобилей с дипломатическими номерами", - говорится в сообщении телеграм-канала штаба теробороны ДНР.

По данным ведомства, украинские военные не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеосъемку.

Как ранее писал сайт kp.ru, Совет безопасности ООН на майском заседании единогласно принял заявление председателя по ситуации на Украине впервые после начала специальной операции.

"Совбез обеспокоен вопросами поддержания мира и безопасности на Украине", - сказано в заявлении.

Также Совет Безопасности напомнил, что всем государствам-членам организации нужно решать свои международные споры мирным путем.