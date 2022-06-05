Правительство России выделит еще 5,6 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Дополнительные средства на детские выплаты поступят в три российских региона Фото: Мария ЛЕНЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. Речь идет о сумме в 5,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Деньги поступят в три региона. Это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Дагестан, - говорится в сообщении. - Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах"

Напомним, 20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал Указ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с ним в регионах приняли местные постановления об утверждении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Новое пособие на детей до 7 лет семьям начали платить с июня 2020 года. В месяц можно получить до 100% (ранее до 50%) детского прожиточного минимума, установленного в том или ином субъекте РФ. Минимальная сумма в 2022 году в среднем по России — 5 796 рублей. В Москве можно получить 8 087 рублей. Подробнее о детских выплатах читайте в материале kp.ru.