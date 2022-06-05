КНДР запустила восемь ракет малой дальности в направлении Японского моря

КНДР запустила сразу восемь ракет малой дальности в сторону Японского моря Фото: REUTERS

Северная Корея осуществила запуск восьми баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Вооруженных сил Южной Кореи в воскресенье, 5 июня 2022 года.

Японская береговая охрана рекомендовала жителям страны в случае обнаружения упавших фрагментов не приближаться к ним. Данных о каком-либо материальном ущербе не поступало.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время визита в Южную Корею в воскресенье, 22 мая 2022 года. Байден также заявил, что он не беспокоится по поводу возможного ядерного испытания КНДР в момент, когда он будет совершать азиатское турне.

Отметим, что с начала года с Пхеньян провел уже свыше десяти испытаний вооружений, в том числе пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок и новой тактической системы для ядерного оружия.