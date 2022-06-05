Путин в ближайшие дни проведет встречу с президентом Туркменистана Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Это будет первая встреча российского лидера с новым президентом Туркмении.

«Да, планируется», – сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля президент РФ провел телефонный разговор с лидером Туркменистана и пригласил его посетить Россию. Тогда политики обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Напомним, в мае глава российского государства подписал указ о награждении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Орденом Дружбы.

Сын бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова одержал победу на выборах президента страны, набрав 72,97% голосов.