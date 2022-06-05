Глава МИД Италии призвал вывезти зерно с Украины во избежание войн в Африке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал поскорее вывезти зерно из украинских портов, чтобы не допустить войн в Африке. По его словам, продовольственный кризис в мире может спровоцировать в Африке государственные перевороты, усиление террористических движений и наплыв мигрантов в Европу.

«Если мы не вывезем зерно, нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. Мы не можем этого допустить», – заявил глава итальянского МИД во время посещения Неаполя.

Как утверждает Ди Майо, в украинских портах заблокировано 30 миллионов тонн зерна.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что РФ готова помочь Европе в решении проблемы продовольственного кризиса.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер заявлял, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, а мировые цены на продовольствие будут идти вверх из-за антироссийских санкций.