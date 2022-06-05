Pronews: Греция направила Украине невероятное количество оружия и боеприпасов

Греция направила Украине невероятное количество оружия и боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Греции направили или намерены направить Украине невероятное количество вооружений и боеприпасов, среди них бронированные машины пехоты, ракеты и автоматы.

По информации греческого портала Pronews, Афины отправили Киеву 122 БМП-1 с боезапасом для пулеметов, 15 тысяч 73-миллиметровых ракет, 122-миллиметровые реактивные снаряды в количестве 2 100 штук, 20 тысяч автоматов АК-47, 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм. Кроме того, в перечне вооружений значатся 60 переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 17 000 артиллерийских ракет (155 мм) и 1 100 противотанковых РПГ-18.

Как уточняется в сообщении, для доставки оружия и боеприпасов на Украину задействованы шесть греческих самолетов С-130, а также десять канадских и пять новозеландских бортов. Транспортировка БМП будет осуществляться в греческий порт Александруполис кораблями Греции и ее союзников.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Греция поставит Украине танки советского образца и получит им замену от Германии.