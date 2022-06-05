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В мире5 июня 2022 13:47

Эрдоган заявил о разрушении созданной Западом системы собственной безопасности

Страны Запада начали соглашаться с инициативой Анкары реформировать Совбез ООН, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган заявил о разрушении созданной Западом системы собственной безопасности

Эрдоган заявил о разрушении созданной Западом системы собственной безопасности

Фото: REUTERS

Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», – заявил политик на съезде правящей «Партии справедливости и развития».

Как отметил турецкий лидер, страны Запада начали соглашаться с инициативой Анкары реформировать Совет Безопасности ООН. Рано или поздно они придут к реформированию Совбеза организации, высказал мнение Эрдоган.

Также президент Турции в очередной раз напомнил о позиции Анкары по отношению к вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. Он заявил, что членство этих стран в Североатлантическом альянсе невозможна без выполнения условий Турции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Эрдоган заявлял, что Турция не изменит свою позицию относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока они не выполнят условия Анкары. Как отметил политик, терроризм является угрозой для всех членов НАТО, и страны-кандидаты на вступление в альянс должны принять эту реалию.