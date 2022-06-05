Херсонское УСИН отказалось принимать незаконно задержанных Украиной российских военнопленных Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Подразделения Управления службы исполнения наказаний Украины по Херсонской области отказались размещать у себя российских военнопленных, которые были незаконно задержанных украинскими силовиками, пытавшихся определить их в колонии. Об этом соообщил глава ведомства Евгений Соболев.

«В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных – мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум», – рассказал Соболев.

Как отметил глава Херсонского УСИН, для задержания пленных должны быть законные основания. Он заявил, что просто привезти человека и сказать, «его задержали, это российский военнопленный – так это не работает».

Как писал сайт kp.ru, в середине марта российские вооруженные силы установили полный контроль над территорией Херсонской области.

Власти Херсонской области заявяляли, что намерены просить президента России Владимира Путина принять регион в состав РФ.