Пользователи Twitter потребовали отставки посла Украины за оскорбления Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немцы раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника после того, как он позволил себе оскорбительные заявления в адрес властей ФРГ.

Дипломат остался недоволен отказом Берлина поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder, назвав это решение «позором». Пользователи Twitter посчитали подобные заявления неприемлемыми и призвали отставки Мельника.

«Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми», – написал один из пользователей.

«А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих пор позволяем этому послу что-то заявлять», – высказался другой.

«Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите!» – заявил еще один пользователь

«Такие украинцы, как вы, – это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства», – написал один из комментаторов.

Как писал сайт kp.ru, посол Украины в Берлине ррезко раскритиковал власти Германии за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder, назвав такое решение «позором, который войдет в историю».