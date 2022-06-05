Захарова заявила о «дефиците совести» у главы европейской дипломатии Борреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об ответственности России за дефицит зерна на мировом рынке. Дипломат призвала его приехать в Россию и купить зерно самому.

«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала представитель российского МИД в своем Telegram-канале.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Боррель ранее заявил, что «Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном». По его словам, Москва пытается переложить ответственность за продовольственный кризис на антироссийские санкции, тогда как ей следовало бы «прекратить свою агрессию».

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, а мировые цены на продовольствие будут идти вверх из-за антироссийских санкций.