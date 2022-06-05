Сильнейшие дожди, гроза, град: Вильфанд предупредил об ухудшении погоды на юге России в ближайшие дни

Жителей юга России предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На юге России в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Ухудшение погоды прогнозируется в Крыму и некоторых регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

«В Крыму 6 и 7 июня будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20-25 м/с. В отдельных районах СКФО сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 м/с. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях ожидается аналогичная ситуация», – рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

Заморозки в ближайшие дни ожидаются в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском краях и Республике Алтай. В этих регионах столбик термометра опустится до двух-трех градусов. Как отметил Вильфанд, заморозки будут некой компенсацией за очень теплый май в Сибирском федеральном округе. Он подчеркнул, что это редкое явление в этот период.

Кроме того, добавил метеоролог, жаркая погода в ближайшие дни установится в Якутии – там будет до 27-32 градусов. Такие температуры повысят пожароопасность в регионе, предупредил Вильфанд. Также чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Архангельской области и Республике Коми.