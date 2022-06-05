Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов» Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Украинские военные выпустили по городу 45 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 45 ракет из БМ-21 «Град»; 18:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 19:00 – н.п. Новгородское - н.п. Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – сказано в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Как писал сайт kp.ru, ранее Военные эксперты опергруппы донецкого представительства в СЦКК подтвердили факт применения при обстреле Ясиноватой киевскими силовиками БМ-21 «Град». Помимо жилых кварталов, был атакован также Ясиноватский машиностроительный завод, в результате чего погибли и пострадали мирные люди.