В США назвали решение, которым Китай может оставить Вашингтон без оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производство вооружения в Соединенных Штатах зависит от поставок редкоземельных минералов, поэтому если они прекратятся, то Вашингтон может остаться без нового оружия, пишет Fox News.

По информации телеканала, КНР является монополистом в сфере поставок редкоземельных минералов. Страна контролирует 90% поставок, в то время как в США их производство и добыча ограничена, поскольку регулируется весьма жестким экологическим законодательством, отмечается в сообщении.

«Американские истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса «земля – воздух» сделаны из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США. Без этого ресурса перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью», – сообщает телеканал.

Как писал сайт Kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить международный порядок. Пекин имеет для этого экономическую, военную и технологическую мощь, отметил глава Госдепа.