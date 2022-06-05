Три человека погибли при перестрелке у ночного клуба в штате Теннесси

Три человека погибли при перестрелке у ночного клуба в штате Теннессиъ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время перестрелки у ночного клуба в Соединенных Штатах погибли три человека. Инцидент произошел в городе Чаттануга штата Теннесси.

«Сейчас мы можем подтвердить наличие 14 пострадавших от огнестрельного оружия, еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия. Подтверждена гибель трех», – сообщила журналистам шеф местной полиции Селест Мерфи.

Двое погибших были застрелены, третьего сбил насмерть автомобиль, уточнила она. Правоохранительные органы назвали перестрелку «изолированным инцидентом» и заявили, что угрозы общественной безопасности нет.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало.

Как сообщал kp.ru, а конце мая 18 детей и трое взрослых погибли при стрельбе в школе в Техасе. Убийца, которого позднее опознали как ученика старших классов, зашел в учебное заведение и открыл стрельбу.