Экзитполы: за поправки в конституцию Казахстана проголосовали более 76% граждан

За поправки в конституцию Казахстана проголосовали более 76% граждан Фото: REUTERS

За внесение поправок в конституцию Казахстана проголосовали более 76% граждан страны, свидетельствуют данные экзитполов.

Так, по данным опроса Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, за поправки в конституцию Казахстана проголосовали 76,7% граждан. В то же время опрос, проведенный институтом «Общественного мнения», показал, что 74,8% граждан Казахстана отдали свой голос на референдуме по внесению изменений в основной закон страны, передает ТАСС.

На референдуме за поправки в Конституцию Казахстана работали более 10 тысяч участков, в том числе 65 за рубежом. В списки для голосования включены более 11,7 миллиона граждан Казахстана.

Как писал сайт Kp.ru, в мае этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о референдуме о поправках в конституцию. Политик объяснил, что поправки в основной закон призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.