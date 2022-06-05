Зеленский посетил Запорожскую область Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, сообщил заместителя главы офиса украинского лидера Кирилла Тимошенко.

По информации издания «Наше время», представитель офиса президента Украины распространил информацию о визите президента страны в Запорожье в Instagram*. При этом когда именно состоялась поездка в регион, не сообщается. Как отмечается в сообщении, в ходе визита Зеленский встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными и провел совещание, посвященное модернизации жилищного фонда, в ходе которого предложил заменить все панельные дома в стране. Это была первая поездка Зеленского за пределы Киевской области с начала спецоперации России на Украине.