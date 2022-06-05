США разрешат компаниям Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу Фото: Shutterstock

Власти Соединенных Штатов разрешат двум энергетическим компаниями поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. Речь идет об итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA, рассказали источники в нефтяной отрасли.

По информации Reuters, поставки этими компаниями нефти могут начаться уже в следующем месяце. Планируется, что объемы, поставляемые из Венесуэлы объемы должны компенсировать потери от запрета на импорт российской нефти. Вместе с тем сообщается, что эти объемы будут небольшими и не сильно повлияют на мировые цены.

Как отмечается в сообщении, власти администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе сократить зависимость от России, а также перенаправить часть объемов из Китая. Кроме того, Вашингтон этот шаг связан с намерением Вашингтона убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить переговоры с оппозицией, рассказал один из собеседников агентства. Поставляемая нефть «должна идти только в Европу и не может быть перепродана где-то еще», говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, после длительных переговоров лидеры стран Евросоюза согласовали очередной, шестой по счету пакет экономических санкций против России, в том числе частичное эмбарго на импорт нефти.