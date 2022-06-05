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В мире5 июня 2022 19:44

Зеленский поручил правительству Украины рассмотреть вопрос запрета фейеверков

Использование пиротехники во время военного положения должно быть четко урегулировано законодательно, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский поручил правительству Украины рассмотреть вопрос запрета фейеверков

Зеленский поручил правительству Украины рассмотреть вопрос запрета фейеверков

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть вопрос запрета на использование пиротехники, в том числе фейерверков. Поручение дано после рассмотрения соответствующей петиции.

Как передает агентство «Украинские новости», в ответ на петицию политик заявил, что «поддерживает обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту». По мнению Зеленского, использование пиротехники во время военного положения «должно быть четко урегулировано на законодательном уровне», так как их производство, хранение, перевозка и торговля не подлежат лицензированию.

Петиция о запрете пиротехнических средства направлена в кабинет министров Украины «с просьбой принять необходимые меры реагирования».

Как писал сайт kp.ru, в мае Зеленский продлил еще на 90 дней всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине.