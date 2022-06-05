Зеленский поручил правительству Украины рассмотреть вопрос запрета фейеверков Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть вопрос запрета на использование пиротехники, в том числе фейерверков. Поручение дано после рассмотрения соответствующей петиции.

Как передает агентство «Украинские новости», в ответ на петицию политик заявил, что «поддерживает обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту». По мнению Зеленского, использование пиротехники во время военного положения «должно быть четко урегулировано на законодательном уровне», так как их производство, хранение, перевозка и торговля не подлежат лицензированию.

Петиция о запрете пиротехнических средства направлена в кабинет министров Украины «с просьбой принять необходимые меры реагирования».

Как писал сайт kp.ru, в мае Зеленский продлил еще на 90 дней всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине.