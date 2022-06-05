В Минобороны РФ заявили об активизации боевиков в идлибской зоне после начала Турцией спецоперации в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия фиксирует активизацию незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне после того, как Турция объявила о проведении спецоперации в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«На фоне заявлений турецкого руководства о начале новой военной операции на севере Сирии в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация деятельности незаконных вооруженных формирований, направленная на обострение обстановки», – сказал на брифинге.

Как сообщил контр-адмирал, террористические группировки, действующие в идлибской зоне, наращивают резервы и усиливают боевую активность. Так, по его словам, за минувшие сутки были зафиксированы 12 обстрелов со стороны позиций группировки «Джебхат ан-Нусра»* в провинции Алеппо и провинции Идлиб. В результате атак террористов были ранены два сирийских военнослужащих.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении новой трансграничной операции на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

*Запрещенная в России террористическая организация