Аналитики считают подросшую доходность по облигациям в России выгоднее новых вкладов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложения российских банков по новым вкладам на 3-6 месяцев по ставкам не выше 10%, а на более длительные сроки еще ниже - могут стать стать стимулом для вложений в облигации на среднесрочную перспективу. Об этом РИА Новости сообщил ряд экспертов

При этом, с другой стороны, ультраконсервативные инвесторы все равно намерены оставить свои деньги на срочных депозитах, так как новые ставки несколько выше январских и февральских

- В начале июня 2022 года истекают первые депозиты, открытые на 3 месяца по ставкам 20%. Новые вклады на срок 3 - 6 месяцев крупные банки предлагают по ставкам не выше 10%. На больший срок ставки еще ниже, - рассказал аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Тунёв.

Однако, согласно прогнозам экспертов "Промсвязьбанка", россияне сохранят более 85% размещенных средств на депозитах, пролонгировав их на новых условиях. Даже с учетом снижения ключевой ставки до 11% доходность по классическим депозитам останется выше уровня января-февраля 2022 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, в чем сейчас, по мнению экспертов, стоит хранить сбережения. Как заявил аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский, хранить сбережения в долларах и евро в России - не вариант. Поэтому, по его мнению, лучшая альтернатива для длительного хранения средств - золото.