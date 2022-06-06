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В мире5 июня 2022 21:31

В Молдавии задержали украинского депутата Евгения Яковенко

Он доставлен в следственный изолятор
София ГОНЧАРОВА
В Молдавии задержали украинского депутата Евгения Яковенко

В Молдавии задержали украинского депутата Евгения Яковенко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На границе Молдавии 5 июня задержали депутата Верховной рады Украины Евгения Яковенко. Об этом со ссылкой на источники сообщает Deschidе.

По данным издания, чиновник был в международном розыске Интерпола по запросу Белоруссии. В итоге глава бюро Интерпола в Молдавии Виорел Тентю заявил журналистам, что белорусские власти обвиняют украинского депутата в коррупции и оформили запрос на его задержание и экстрадицию.

Пока известно, что мужчина доставлен в следственный изолятор, где ему предстоит пробыть до выяснения обстоятельств.

- На пограничном КПП был выявлен гражданин Украины, который находится в международном розыске. По запросу Интерпола он был задержан, сейчас его поместили в следственный изолятор, - сообщила ТАСС пресс-секретарь молдавской Погранполиции Раиса Новицки.

Напомним, Яковенко является внепартийным депутатом Рады. На пост депутата он был избран в 2019 году от Донецкой области.