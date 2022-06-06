Кадыров вновь подтвердил контроль российских войск над жилой зоной Северодонецка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь опубликовал видео, подтверждая тем самым взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На видео советник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов едет по Северодонецку на автомобиле с номерами "Ахмат" с 95-м регионом. На кадрах также Алаудинов показал здание городского СБУ и общался с продавцами в одном из местных магазинов. Советник также указал на то, что "Северодонецк как был, так и остается под нашим контролем".

- Я не раз заявлял и подтверждал факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка ... Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности, - написал Кадыров в своем посте.

Накануне Кадыров рассказывал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утвердил новые задачи для ускорения темпов проведения спецоперации на Украине. Он отметил, что принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.