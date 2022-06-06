Сайт Минстроя России стал временно недоступен для пользователей

Сайт Минстроя России стал недоступен для пользователей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В ночь с 5 на 6 июня официальный сайт Минстроя России стал недоступен для пользователей. При переходе по ссылке на ресурс ведомства открывается сообщение, которое информирует об ошибке.

По данным на час ночи по мск там говорится следующее: "Ошибка 502. Сайт www.minstroyrf.gov.ru не отвечает". С чем именно связны проблемы с доступом на сайт ведомства в самом Минстрое пока не уточнили.

Фото: скрин с сайта Минтроя РФ

Тем временем, РИА Новости пишут, что в пресс-службе Минстроя РФ сообщили, что все персональные данные пользователей находятся под защитой, и им ничего не угрожает.

- Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности, - сообщил агентству представитель Минстроя. Как долго ресурс будет недоступен для пользователей, пока не сообщается.

Напомним, поздним вечером 5 июня в ряде СМИ появилась информация о кибератаке на сайт ведомства.