Глава РСМД Кортунов: У Байдена не получится убедить страны Латинской Америки выступить против России Фото: REUTERS

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что на девятом по счету Саммите Америк президент США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома. Однако, по его мнению, американского лидера ждут фиаско. Об этом Кортунов написал в статье для китайской газеты Global Times.

- Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом, - отмечает он.

Глава РСМД также обратил внимание на то, что ряд стран "рассматривает антироссийские санкции как возможность завоевать более сильные позиции на российских рынках".

Ранее бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявлял, что Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за начала проведения спецоперации на Украине. По словам дипломата, власти Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, стран Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования США, Канады и Европейского союза о рестрикциях в отношении Москвы.