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Политика5 июня 2022 23:02

Глава РСМД Кортунов: У Байдена не получится убедить страны Латинской Америки выступить против России

Он также обратил внимание на то, что ряд стран "рассматривает антироссийские санкции как возможность завоевать более сильные позиции на российских рынках"
София ГОНЧАРОВА
Глава РСМД Кортунов: У Байдена не получится убедить страны Латинской Америки выступить против России

Глава РСМД Кортунов: У Байдена не получится убедить страны Латинской Америки выступить против России

Фото: REUTERS

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что на девятом по счету Саммите Америк президент США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике Белого Дома. Однако, по его мнению, американского лидера ждут фиаско. Об этом Кортунов написал в статье для китайской газеты Global Times.

- Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом, - отмечает он.

Глава РСМД также обратил внимание на то, что ряд стран "рассматривает антироссийские санкции как возможность завоевать более сильные позиции на российских рынках".

Ранее бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявлял, что Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за начала проведения спецоперации на Украине. По словам дипломата, власти Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, стран Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования США, Канады и Европейского союза о рестрикциях в отношении Москвы.