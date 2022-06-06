Посол США в России Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в России Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном невозможен.

По его мнению, страны должны поддерживать контакт.

- Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом ... Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, - отметил Салливан. Его словам цитирует ТАСС.

Также дипломат заявил о важности наличия посольств РФ и США. По его слова, "это абсолютный минимум и основа".

Напомним, еще в прошлом году президент России Владимир Путин после массовых сообщений в СМИ о том, что Байден назвал его "убийцей" и что он не собирается быть осторожным в выражениях, говоря о российской власти, заявил, что Россия и США должны сохранить отношения, несмотря ни на что.