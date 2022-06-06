Ведущему итальянского канала стало плохо после интервью с Захаровой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущему телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти внезапно стало плохо после интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Журналист, который из Москвы находился на связи с римской студией, закончил интервью с Захаровой по Skype, после чего начал обсуждение с гостями передачи Non е l'Arena. Однако всего спустя парк минут мужчине стало нехорошо. Тут же от его соведущей раздался возглас "О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо". После этого телепередача сразу же переключилась на рекламу.

После рекламной паузы напарница Джилетти сообщила, что у журналиста случилось внезапное недомогание. Сам Джилетти, уже сидя без галстука, объяснил, что у него закружилась голова из-за недостатка сахара или холодной погоды в Москве. По словам журналиста, первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, выступая в эфире итальянского телеканала La7 Мария Захарова заявляла, что страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров.