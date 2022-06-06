Politico: США не намерены ослаблять антироссийские санкции при возобновлении экспорта зерна с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти не намерены поддержать договоренности по поставкам украинского зерна, если они будут предполагать смягчение санкций против России. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что "ООН пытается договориться с Россией относительно того, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море". При этом, один из американских чиновников полагает, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

Ранее сообщалось, что Америка вместе с союзниками ищет возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Однако недавно сенаторы в США потребовали от администрации президента Джо Байдена создать в Черном море гуманитарный коридор, по которому можно будет организовать поставки из Украины миллионов тонн зерна, которые "заблокированы" на территории этой страны.