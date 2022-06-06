Что произошло в ночь на 6 июня Фото: Петр СОКОЛОВ

Украинские войска подожгли тонны зерна, которые хранились в Мариупольском морском порту. Об этом 6 июня сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, там было и кукурузное зерно, и пшеничное. Теперь большая его часть непригодна для использования. Он объяснил это тем, что "противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось ДНР. Зерно пытались тушить несколько дней, но все оказалось безуспешно.

Посол США в Москве Джон Салливан оценил вероятность того, что РФ и Штаты могут закрыть свои посольства на территории друг друга. По его мнению, такой вариант развития отношений между государствами не стоит исключать. При этом он заверил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на такой шаг. Также Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном невозможен.

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Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари заявил, что российская сторона не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. Руководитель финской разведки назвал этот факт "удивительным".

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский усилил меры личной безопасности из-за страха покушения со стороны спецслужб Запада или командования ВСУ. По его словам командование ВСУ недовольно неэффективным руководством боевыми действиями со стороны Зеленского, ведь из-за его указаний украинская армия терпит потери и поражения.

Соединённые Штаты Америки и Южная Корея протестировали запуск восьми ракет в ответ на испытания КНДР (Северная Корея), проведённые днем ранее.

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