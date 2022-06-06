Депутат Европарламента Мариани объяснил антироссийскую позицию ЕС влиянием стран Восточной Европы

ЕС подталкивают к вражде с Россией страны Восточной Европы Фото: REUTERS

Евросоюз принял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы, что в конечном итоге и привело к конфронтации с Россией и эскалации ситуации на Украине. Соответствующее мнение выразил депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в интервью газете Valeurs Actuelles.

"Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы", - подчеркнул парламентарий.

По его оценке, виной тому необдуманное и поспешное расширение Евросоюза в восточном направлении за счет стран "исторически" враждебных РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил в субботу, 4 июня, заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский. По его словам, Польша считает необходимым включить в седьмой пакет санкций ограничения на поставки российского газа и отключение еще ряда российских банков от системы SWIFT.

Напомним, глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф рассказал, что страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после введения эмбарго на российскую нефть. По его словам, европейские компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс.